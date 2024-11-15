هذه حالة الطقس غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف طقس مشمس على أغلبية ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس شمس. وتطاير بعض الرمال على المناطق الغربية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 22 و30 درجة بالمناطق الساحلية وبين 18 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، أجواء مغشاة جزئيا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 24 و34 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.