هذه حالة الطقس غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف طقس حار نسبيا بالولايات الغربية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس غائم جزئيا. وطقس حار نسبيا بالمناطق الغربية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و27 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس مشمس. وستتراوح درجات الحرارة بين 22 و37 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.