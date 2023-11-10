هذه حالة الطقس غدا السبت

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس ليوم غد السبت، حيث ستعرف المناطق الشمالية طقسا غائما جزئيا.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية طقس غائم جزئيا، وستتراوح درجات الحرارة بين 23 و27 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 19 و25 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالشمال.

بينما ستعرف المناطق الجنوبية غدا السبت، طقسا مشمسا. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 24 و37 درجة، فيما تصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالجنوب.