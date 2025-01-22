هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، نهار اليوم الأربعاء، تسجيل طقس مشمس وأجواء مستقرة مع درجات حرارة استثنائية وغير فصلية، على المناطق الشمالية للبلاد.

حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما بالمناطق الجنوبية للوطن سيكون الطقس مشمسا وستتراوح درجات الحرارة بين 17 و30 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

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