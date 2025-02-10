هذه حالة الطقس لنهار اليوم الإثنين

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، نهار اليوم الإثنين، أن تكون الأجواء بالمناطق الشمالية من صافية إلى قليلة السحب على العموم باستثناء السحب السفلى المحلية التي تميز السواحل والسهوب الداخلية خلال الصبيحة.

وستشهد الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تشكل الجليد، فيما ستشهد المناطق الجنوبية أجواء صافية على العموم

وبخصوص درجات الحرارة، ستتراوح بين 16 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 12 و22 درجة بالمناطق الداخلية. وبين16 و32 درجة المناطق الجنوبية.

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