هذه حالة الطقس لنهار اليوم الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تشكل بعض السحب السفلى بالمناطق الشمالية للوطن، مع وجود ضباب قرب السواحل، وهذا خلال الصبيحة، لتتحسن الأجواء وتكون صافية على العموم.

أما بالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن فستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

وبخصوص درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 22 و28 درجة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية. ومابين 18 و27 درجة بالمناطق الداخلية الهضاب العليا والأوراس، فيما ستتراوح بين 22 و37 درجة بالمناطق الجنوبية للوطن.

