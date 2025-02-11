هذه حالة الطقس لنهار اليوم الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، نهار اليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء بالمناطق الشمالية صافية على العموم باستثناء السحب السفلى المحلية التي تميز السواحل والسهوب الداخلية خلال الصبيحة مع تشكل الجليد على منطقة الأوراس.

أما بالمناطق الجنوبية، تتكون سحب عابرة على أقصى الجنوب مع احتمال تساقط بعض الأمطار. وأجواء صافية على العموم باستثناء بعض السحب السفلى المحلية التي تميز شمال الواحات خلال الصبيحة.

وبخصوص درجات الحررة ستتراوح بين 18 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و23 درجة المناطق الداخلية. أما بالمناطق الجنوبية ستتراوح بين 17 و32 درجة.

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