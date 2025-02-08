هذه حالة الطقس لنهار اليوم السبت

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تشكل بعض السحب على المناطق الغربية والوسطى مع تساقط بعض الأمطار على المناطق الساحلية الوسطى بعد ظهيرة اليوم السبت.

أما بالهضاب العليا والأوراس ستكون الأجواء من صافية إلى قليلة السحب، وبالمناطق الشرقية كذلك ستكون الأجواء صافية على العموم اما مع تساقط بعض الأمطار مساء اليوم خاصة على المناطق الساحلية.

فيما يخص المناطق الجنوبية ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة، وستتراوح سرعة الرياح بين 20 و40 كلم/سا. على طول الحدود الجزائرية المالية ووسط الصحراء وجنوب شرق الصحراء مع تطاير بعض الرمال المحلية. أما السواحل الغربية ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

وبخصوص درجات الحرارة ستتراوح ما يين 14 و19 درجة على المناطق الساحلية والداخلية وما بين 10 و15 درجة. على الهضاب العليا والأوراس، أما بالجنوب ستتراوح بين 19 و20 درجة.

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