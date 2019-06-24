هذه حالة الطقس والبحر ليوم غد الثلاثاء !

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون بالمناطق الشمالية، صاف إلى قليل السحب، بعد انقشاع الضباب بالسواحل.

والمناطق الساحلية الغربية والوسطى ستميزها سحب سفلى طيلة النهار.

كما سجل الديوان أجواء حارة على المناطق الداخلية والهضاب العليا الوسطى الغربية.

فيما يخص حالة البحر،أفادت النشرية، أنه سيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية وقليل الاضطراب على الشرقية والوسطى.

وتوقعت المصالح، أجواء مغشاة جزئيا وحارة على أقصى الجنوب، نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الوسطى، مع تشكل رعود منعزلة أواخر النهار.

أما الصحراء الوسطى، منطقة الواحات ستتميز بأجواء حارة.

وعن درجات الحرارة ستتراوح مابين 25 إلى 36 درجة بالسواحل، و30 إلى 44 درجة بالمناطق الداخلية، و38 إلى 47 درجة بالجنوب.