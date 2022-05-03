هذه حالة حزيم الصحية وسيتم نقله إلى فرنسا

كشفت خالدية زوجة الفنان الكوميدي حزيم، اليوم الثلاثاء، عن تطورات حالة زوجها الصحية، وهو الذي يتواجد في المستشفى العسكري بوهران.

وفي هذا السياق أكدت خالدية في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، أنه سيتم التكفل بالوضعية الصحية لزوجها وسيتم نقله يوم الخميس الى فرنسا لتلقي العلاج بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أضافت زوجة حزيم، أنه سيتم التكفل به أيضا من طرف والي ولاية وهران الذي تنقل اليها وشكرته بالمناسبة.

بالمقابل أكدت المتحدثة أنها تقدمت بنداءات عديدة، للتكفل بزوجها منذ أن كان في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.

الى جانب ذالك، شكرت خالدية، الشعب الجزائري على وقوفه وتضامنه الكبير مع حزيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في هذه المرحلة الصحية الحرجة التي يمر بها زوجها حاليا، داعين له بالشفاء العاجل.

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