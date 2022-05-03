هذه حالة حزيم الصحية وسيتم نقله إلى فرنسا
كشفت خالدية زوجة الفنان الكوميدي حزيم، اليوم الثلاثاء، عن تطورات حالة زوجها الصحية، وهو الذي يتواجد في المستشفى العسكري بوهران.
وفي هذا السياق أكدت خالدية في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، أنه سيتم التكفل بالوضعية الصحية لزوجها وسيتم نقله يوم الخميس الى فرنسا لتلقي العلاج بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما أضافت زوجة حزيم، أنه سيتم التكفل به أيضا من طرف والي ولاية وهران الذي تنقل اليها وشكرته بالمناسبة.
بالمقابل أكدت المتحدثة أنها تقدمت بنداءات عديدة، للتكفل بزوجها منذ أن كان في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.
الى جانب ذالك، شكرت خالدية، الشعب الجزائري على وقوفه وتضامنه الكبير مع حزيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في هذه المرحلة الصحية الحرجة التي يمر بها زوجها حاليا، داعين له بالشفاء العاجل.
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صور مُؤلمة.. حزيم في حالة خطيرة وزوجته تناشد السلطات
كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا صادمة للفنان القدير محمد حزيم، والذي أنهك المرض جسمه بعد معاناة طويلة.
الصور كشفت عنها زوجته، والتي تريد إيصال معاناته للسلطات المعنية، أملا في أن يتم التكفل بحالته وإرساله للعلاج بالخارج.
وظهر الكوميدي المحبوب، بجسم متورم، بعد فشل العمليات التي قام بها على مستوى القلب. حيث يتنقل منذ فترة طويلة بين المستشفيات في رحلة علاج مؤلمة.
وبينت الصور الحالة الصحية المزرية لحزيم، والتي أصرت زوجته على نشرها، حيث تبدو حالته غير مطمئنة وتدعو للقلق.
ويبقى الفنان القدير، صاحب سلسلة “بلا حدود” الشهيرة، يعاني في انتظار التفاتة السلطات المعنية لحالته.
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الكوميدي حزيم: هكذا سُرق هاتفي في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة
الكوميدي حزيم: هكذا سُرق هاتفي في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة
هذا وتم نقل الممثل الكوميدي حزيم لمستشفى بن زرجب بعين تموشنت بعد فشل العملية الجراحية التي اجراها بالعاصمة على مستوى القلب. وخلال تواجده بالمستشفى تنقلت النهار للإطمئنان على حالته وكذا الوقوف معه في مرضة.
وإغتنم بطل سلسلة بلا حدود الفرصة وهو على فراش المرض بالمستشفى الفرصة لتقديم الشكر لقناة النهار قائلا: نشكر النهار وين ما نروح مرافقتني .. وليت نحس روحي واحد من عايلة النهار”.
وبخصوص سرقة هاتفه النقال خلال تواجده بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة من اجل إجراء عملية جراحية على مستوى القلب. قال ممثلنا القدير حزيم أنه لم يشأ الحديث والعودة إلى القضية ولكن اليوم سيروي التقاصيل.
وأوضح حزيم اأنه عند خروجه من غرفة العمليات بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة إلتفى حولي عدد من الناس وكذا الصحافيين للإطمئنان على حالتي وفي تلك الأاثناء تم سرقة هاتفي النقال. وهذا الامر لم يكن ببالي ولم انتظر مثل هذه الحادثة.
وتابع بالقول للشخص الذي سرق هاتفي لن أدعو عليك ولكن وكيلك الله. وتأثر الممثل حزيم لمثل هذه الأشياء التي تقع في مستشفيات العاصمة مستنكرا غياب الامن .
من جهة اخرى اشاد الممثل الكوميدي بالطاقم الطبي والامني المتواجد بمستشفى بن زرجب بعين تموشنت الذي لم يتركه ووقف معه. كما قدم حزيم الشكر للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي وقفت معه في مرضه وتكفلت به.