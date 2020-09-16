هذه حركة التعينات والتحويلات في سلك رؤساء الدوائر بولاية مستغانم

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هذه حركة التعينات والتحويلات في سلك رؤساء الدوائر بولاية مستغانم
بقلم مصطفى.ق

على اثر الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء الدوائر تمت ترقية من ولاية مستغانم كل من :

  • السيدة بوعتو أمينة رئيسة مصلحة بالأمانة العامة للولاية عينت رئيسة دائرة عسلة بولاية النعامة.
  • السيد صدوقي عبد الله مكلف بتسيير مندوبية الأمن بالولاية عين رئيس دائرة بن سكران بولاية تلمسان .
  • السيد هنوس سفيان الأمين العام لدائرة سيدي علي عيِّن رئيس دائرة تالوت بولاية تلمسان.
  • السيد الطيب تلي الأمين العام لدائرة حاسي ماماش عيِّن رئيس دائرة عين طارق بولاية غليزان
  • كما تم تعيين كل من :
  • السيدة طبال ربيعة رئيسةً لدائرة عشعاشة خلفا للسيد عازب بلقاسم.
  • السيد نور الدين ابراهيمي رئيسا لدائرة خير الدين خلفا للسيد حامد جلول.
  • السيد لزعر بشير رئيسا لدائرة حاسي ماماش خلفا للسيد يحمي الجيلالي.
  • السيد عمر حشلاف رئيسا لدائرة عين تادلس خلفا للسيد دحماني خالد الذي عين كرئيس دائرة مستغانم خلفا للسيد جاري حسان .
  • السيد معيوف لزهر رئيسا لدائرة سيدي لخضرخلفا للسيد أحمد موسى.

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