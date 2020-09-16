هذه حركة التعينات والتحويلات في سلك رؤساء الدوائر بولاية تيبازة

تبعا للحركة الأخيرة المقررة من طرف رئيس الجمهورية في سلك رؤساء الدوائر، تضمنت هذه الحركة على مستوى ولاية تيبازة مايلي:

التعيينات:

السيد نصر الدين عبد الحكيم ديسي رئيس ديوان والي ولاية تيبازة يعين بصفة رئيس دائرة رڨان.

السيد امحمد بوسعيدان، ملحق بالديوان بولاية تيبازة، يعين بصفة رئيس دائرة أدكار.

السيد حسان تيتوامان، أمين عام لدى رئيس دائرة شرشال بولاية تيبازة، يعين بصفة رئيس دائرة سيق.

السيد ميلود عبودو، رئيس مصلحة بولاية نعامة، يعين بصفة رئيس دائرة سيدياعمر.

السيد يوسف بقريش، رئيس مشروع بولاية الجزائر، يعين بصفة رئيس دائرة ڨوراية.

السيد محمد بوڨة، رئيس مصلحة بولاية تمنراست، يعين بصفة رئيس دائرة الداموس.

السيد عباس عبد العالي، إطار بوزارة المجاهدين، يعين بصفة رئيس دائرة بواسماعيل.

السيد نور الدين سويسي، أمين عام بلدية زيامة منصورية بولاية جيجل، يعين بصفة رئيس دائرة احمرالعين.

التحويلات

السيد عبد النبي بلميلود، رئيس دائرة اللواطة بولاية بسكرة، يحول لشغل نفس المهام بدائرة حجوط.

السيد عبد الكريم زيناي، رئيس دائرة النعامة، يحول لشغل نفس المهام بدائرة القليعة.

السيد رضوان خليفة، رئيس دائرة القليعة، يحول لشغل نفس المهام بدائرة قسنطينة.

إنهاءالمهام

السيدة هبة الله ميغى، رئيس دائرة حجوط.

السيدة فاطمة الزهراء شويطر، رئيس دائرة ڨوراية.

السيد مسعود قمامة، رئيس دائرة الداموس.

السيد بوعلام بوشريح، رئيس دائرة بواسماعيل.