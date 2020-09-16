هذه حركة التعينات والتحويلات في سلك رؤساء الدوائر بولاية الأغواط

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هذه حركة التعينات والتحويلات في سلك رؤساء الدوائر بولاية الأغواط
بقلم مصطفى.ق

في إطار الحركة الأخيرة المقرّرة من طرف رئيس الجمهورية، في سلك رؤساء الدوائر يوم 15 سبتمبر تم التعيينات التالية بولاية الاغواط:

-السيد بوزيان يوبي، أمين عام بلدية براقي بولاية الجزائر يعين بصفة رئيس دائرة عين ماضي.

-السيد مختار طهير، ملحق بالديوان بولاية سعيدة يعين بصفة رئيس دائرة قلتة سيدي سعد.

-السيدة فايزة محياوي، ملحق بالديوان بولاية تيسمسيلت تعين بصفة رئيس دائرة بريدة.

– السيدة نبيلة بن عبد الكريم، أمين عام بلدية تيت بولاية أدرار، تعين بصفة رئيس دائرة الغيشة.

التحويلات:

في ولاية الأغواط:

– السيد رشيد شريد، رئيس دائرة عين ماضي، يحوّل لشغل نفس المهام بدائرة الأغواط.

إلى ولاية الأغواط:

– السيد بن أحمد طيب، رئيس دائرة قلب الكبير بولاية المدية، يحوّل لشغل نفس المهام بدائرة أفلو.

من ولاية الأغواط:

-السيد عبد الوهاب بركان، رئيس دائرة الأغواط، يحول لشغل نفس المهام بدائرة عين عبيد بولاية قسنطينة.

– السيد نور الدين حمدي، رئيس دائرة قلتة سيدي سعد، يحول لشغل نفس المهام بدائرة تيقزيرت بولاية تيزي وزو.

– السيد عصام باوية، رئيس دائرة بريدة، يحول لشغل نفس المهام بدائرة ثنية العابد بولاية باتنة.

– السيد محمد رضوان خوري، رئيس دائرة الغيشة، يحول لشغل نفس المهام بدائرة أولاد فارس بولاية الشلف.

-السيد توفيق داودي، رئيس دائرة أفلو، يحول لشغل نفس المهام بدائرة الطيبات بولاية ورقلة.

التعيينات من ولاية الأغواط:

-السيد امحمد غريبي، رئيس ديوان والي ولاية الأغواط، يعين بصفة رئيس دائرة بشلول.

– السيد فريد بسعود، رئيس مصلحة بولاية الأغواط؛ يعين بصفة رئيس دائرة وادي طاغية.

– السيد محمد بورنان، أمين عام لدى رئيس دائرة الأغواط، يعين بصفة رئيس دائرة أم الطوب.

– السيد بن حرز الله قربة، ملحق بالديوان بولاية الأغواط، يعين بصفة رئيس دائرة الشهبونية.

– السيدة يمينة بورزق، رئيس مصلحة بولاية الأغواط، تعين بصفة رئيس دائرة جديوية.


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