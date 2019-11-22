هذه حركة القضاة بالعاصمة وبعض الولايات التي صادق عليها المجلس الأعلى للقضاء

تنشر النهار بعض القرارات النهائية في طعون القضاة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء بمجلس قضاء الجزائر و بعض المجالس بالولايات.

حيث شملت الحركة الخارجية بمجلس قضاء العاصمة، القاضي مرابط أمال من محكمة سيدي أمحمد تم تحويلها إلى محكمة خميس الخنشلة، والقاضي تقريت أوريدة من محكمة حسين داي تم تحويلها إلى محكمة جيجل والقاضي كيم أسيا من محكمة الرويبة تم تحويلها إلى محكمة البليدة.

فيما تم تحويل وكيل الجمهورية بمحكمة الدرا البيضاء قيلي محمد الى نائب عام بمجلس قضاء معسكر.

وفي إطار الحركة الداخلية بمجس قضاء العاصمة، تم تحويل القاضي بمحكمة الحراش بكير سعيدة الى وكيل جمهورية مساعد بنفس المحكمة، وتم تحويل وكيل الجمهورية المساعد بنفس المحكمة، يويحي مصطفى الى قاضي تحقيق بمحكمة الرويبة، وتم تحويل وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الحراش، شيكاوي سمير إلى قاضي تحقيق بنفس المحكمة.

وبمجلس قضاء المسيلة تم تحويل قاضي التحقيق بمحكمة عين الملح، محمودي كمال، إلى قاضي بنفس المحكمة.

وفي إطار الحركة الخارجية بمجلس قضاء معسكر، تم تحويل وكيل الجمهورية مساعد بمحكمة معسكر، عبد الوهاب جمال إلى وكيل جمهورية مساعد بمحكمة مستغانم.

وتم تحويل القاضي بمحكمة سيق، سحنون فتحية إلى قاضي بمحكمة الرمشي، والقاضي بمحكمة غريس بهيج عبد الحليم إلى قاضي بمحكمة عين الترك.

وفي إطار الحركة الداخلية بمجلس قضاء تيسمسيلت، تم تحويل قاضي يحي نائب عام مساعد بمجلس قضاء تيسمسيلت إلى مستشار بنفس المجلس، وتم تحويل القاضي بمحكمة برج بونعامة عيدون فاطمة الزهراء إلى نائب عام مساعد بمجلس قضاء تيسمسيلت، وتم تحويل القاضي بمحكمة برج بونعامة بوطاوس نجمة الى قاضي بمحكمة ثنية الأحد.

وفي إطار الحركة الخارجية بمجلس قضاء الوادي، تم تحويل القاضي بفرع الرياح، كحل السنان نور الدين إلى وكيل جمهورية مساعد بمحكمة بجاية، وتم تحويل القاضي بمحكمة جامعة بريك إيمان إلى قاضي بمحكمة ششار، وتم تحويل القاضي بمحكمة جامعة شرفاوي سامي إلى قاضي بمحكمة المسيلة، وتم تحويل وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الوادي، حداد عبد الكريم، الى وكيل الجمهورية مساعد بمحكمة بسكرة.