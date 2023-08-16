هذه حصيلة التدخلات للحماية المدنية اثر الامطار المتاهطلة على ولاية تمنراست

سجلت مصالح الحماية المدنية مساء هذا اليوم عدة تدخلات على اثر الامطار المتاهطلة على ولاية تمنراست.

وحسب بيان ذات المصالح حصيلة أولية لعدة تدخلات على اثر الامطار المتاهطلة على الولاية.

وتمثلت معظمها في عمليات إنقاذ لأشخاص عليقين في مجاري الأودية. وكذا تصريف وإمتصاص مياه الامطار المجتمعة اثر التجمعات المائية والسيول المتسربة المحملة بالاتربة و لاوحال على الساعة 14و 30د في عدة مناطق واحياء بولاية تمنراست.

بلدية تمنراست

تدخل اعوان الحماية المدنية من أجل امتصاص مياه الامطار التي تسربت الى داخل مديرية الأمن الداخلي . بالإضافة إلى امتصاص مياه السيول من داخل مستشفى تمنراست. وكذا امتصاص مياه السيول من داخل بنك التنمية.

وتدخلت ذات المصالح عمليات امتصاص مياه السيول من داخل قنصلية النيحر (تسرب قنوات الصرف الصحي) من قبل الديوان الوطني للتطهير.

أما في حي الوئام امتصاص مياه السيول من داخل المراقبة التقنية للسيارات. وامتصاص مياه السيول من داخل مستشفى تمنراست

بينما في حي تهڨارت الغربية امتصاص مياه السيول من داخل 03 سكنات. في حين تدحل الاعوان بحي القصر امتصاص مياه السيول من داخل مسكنين. كما عرف حي الحفرة امتصاص مياه السيول من داخل مسكن واحد .

بلديةعين مڨل

تدخل اعوان الحماية المدنية من اجل امتصاص مياه السيول من داخل 3 سكنات

بالنسبة للأودية

وادي ايغهي غمرته مياه الامطار والسيول المحملة بالاوحال للطريق الوطني رقم 1 على بعد 55 كلم بإتحاه بلدية عين أمڨل ضحية مفقودة .

أما وادي تنكلغ إرتفاع منسوب المياه به تسبب في شاحنة عالقة في مجرى الوادي كان على متنها 2 ضحيتين ضحية أنقذت قبل وصول الحماية والضحية الأخرى مفقودة.

بينما وادي أبلسة شهد 4 ضحايا عالقين. في حين وادي عين أمڨل تم إنقاد 20 ضحية كانوا على متن حافلة عالقة في مجرى الوادي . ووادي تمنراست وواد تاظروك لم تسجل أي خسائر .