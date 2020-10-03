هذه حصيلة التسجيل الأولي لنظامي صناعة المركبات ووكلاء المركبات الجديدة

نشرت وزارة الصناعة الحصيلة المفصلة لعملية التسجيل الأولي لنظامي “صناعة المركبات” و”وكلاء المركبات الجديدة”، من 20 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2020.

وحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، أحصت وزارة الصناعة، إلى غاية الأول من أكتوبر الجاري، 184 تسجيل أولي تقدم به 140 متعاملا اقتصاديا.

وخلال هذه العملية، قام بعض المتعاملين الاقتصاديين بالتسجيل في النظامين معا، حسب ذات البيان.

وأضاف البيان، إنه قد تم إحصاء 133 تسجيل أولي بالنسبة لنشاط وكلاء المركبات بكل أنواعها، و51 تسجيل أولي بالنسبة لنشاط صناعة المركبات بكل أنواعها.

وكشفت الوزارة إن التسجيلات الأولية المتعلقة بالجهاز المنظم لنشاط وكلاء المركبات الجديدة تظهر 40 طلبا بالنسبة للسيارات و37 بالنسبة للدراجات والدراجات النارية “بما يقارب 80 طلب”.

بالإضافة إلى 15 طلبا بالنسبة للشاحنات، و12 بالنسبة للآلات المتحركة، و10 بالنسبة للجرارات والمعدات الفلاحية، و6 بالنسبة للحافلات، و5 بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية، و4 بالنسبة لجرارات الطرقات و4 بالنسبة للشاحنات نصف المقطورة.

وبالنسبة للنظام المسير لنشاط صناعة المركبات، فقد تم تسجيل 13 طلب تسجيل أولي بالنسبة لصناعة السيارات و13 بالنسبة للدراجات والدراجات النارية، و7 بالنسبة للشاحنات.

بالإضافة إلى 5 طلبات بالنسبة للجرارات والمعدات الفلاحية، و4 بالنسبة للحافلات، و4 بالنسبة لجرارات الطرقات، و4 بالنسبة للشاحنات نصف المقطورة، و4 بالنسبة للآلات المتحركة وطلب واحد لمعدات الأشغال العمومية.

للإشارة، فإن عملية التسجيلات الأولية للنظامين المسيرين لنشاطات صناعة المركبات ووكلاء المركبات الجديدة لا تزال متواصلة.

وعليه تدعو الوزارة، المتعاملين الراغبين في ممارسة هذه النشاطات التقدم، بناء على موعد مسبق، إلى مقر وزارة الصناعة، للتسجيل الأولي الإلكتروني عبر البوابة المخصصة لهذا الغرض.

للإشارة، فإن التسجيل الأولي الإلكتروني ضروري لتقديم طلبات الحصول على الاعتماد المؤقت والنهائي، وكذا طلبات المشورة التقنية لممارسة نشاطات صناعة المركبات أو وكلاء المركبات الجديدة.