هذه حصيلة التقلبات الجوية عبر 3 ولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم إلى غاية الساعة 17:00 الحالة العامة إثر التقلبات الجوية التي شهدتها ولايات الوطن.

وحسب بيان المديرية عبر حسابها على فيسبوك شهدت ولاية البليدة على مستوى بلدية الأربعاء امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من مسكن أرضي بحي الصبيحي.

بينما بولاية المسيلة تم إخراج شاحنة عالقة بالطريق الولائي رقم 83 بسبب تراكم مياه الأمطار بمنطقة بروكة، ببلدية مجدل. وهذا دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كملا سجل على مستوى ولاية غليزان وبلدية مديونة امتصاص مياه الأمطار من مسكن أرضي بحي أولاد هني. في حين ولاية عين تموشنت شهدت بلدية تامزورة امتصاص مياه الأمطار من مسكن أرضي بدوار المفاتح. وكذا ببلدية حمام بوحجرامتصاص مياه الأمطار من مسكن أرضي بحي بكاوي بشير.