هذه حصيلة الجيش في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة خلال شهر فيفري

اوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال شهر فيفري المنصرم في اطار مكافحة الارهاب 3 أشخاص حاولو الالتحاق بالجماعات الارهابية.

كما تم خلال نفس الشهر توقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وتم تدمير 25 مجبئ تحتو ذخيرة و اسلحة.

وتم أيضا تدمير و كشف 35 قنبلة تقليدة الصنع، وورشة لصناعة الاسلحة و الذخيرة.

وحجزت مفارز الجيش خلال شهر فيفري 28 بندقية صيد و7 مسدسات آلية و6 مخازن ذخيرة و5823 طلقة من مختلف العيارات، 3 طائرات بدون طيار و35 كيلوغرام من المواد المستعملة في تعبئة الخراطيش.

وفي إطار حماية الحدود والجريمة المنظمة تم توقيف 245 مهرب ومنقب عن الذهب، وحجز 124 مطرقة ضغط 169 مولد كهربائي و26 جهاز كشف عن المعادن و65 عربة.

كما تم حجز 3437.5 قنطار من التبغ وتفكيك 4 ورشات مختصة في التصنيع غير الشرعي للتبغ.

وتم حجز 49261 لتر من الوقود، 203 جهاز اتصال و 6 مناظر 1980 كميرات مراقبة و199 كيس من خليط الذهب والحجارة و43600لتر من زين المائدة و5726 وحدة من المشروبات و629 طن من المواد الغذائية و1000000 دينار جزائري.

وفي اطالر مكافحة المخدرات تم خلال الشهر المنصرم توقيف 54 تاجر مخدرات وحجز 33.177 قنطار من الكيف المعالج و3.8 كيلوغرام من الكوكايين و343565 قرصا مهلوسا.

وفي اطار محاربة الهجرة غير الشرعية تم توقيف 373 مهاجر غير شرعي واحباط 468 محاورة هدرة غير شرعية.