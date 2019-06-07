هذه حصيلة الجيش في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة الشهر الماضي

أوقفت مفارز الجيش إرهابيين إثنين خلال شهر ماي الماضي، في اطار مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة.

وفي حصيلة أوردتهات وزارة الدفاع الوطني نشرتها مجلة الجيش، احصت مصالح الجيش 3 إرهابين سلموا انفسهم لمفارز الجيش.

كما قضت مفارز الجيش على 3 إراهبيين أخرين، واوقفت قوات الجيش، 12 عنصر دعم للجماعات الارهابية.

وأوقفت مصالح الجيش 34 مهرب، فيما اوقفت 716 مهاجر غير شرعي و 60 تاجر مخدرات و145 منقب عن الذهب.

ودمرت مفارز الجيش الشهر الماضي، 33 مخبأ وملجأ للذخيرة والاسلحة، وحجزت 5194 كلغ من الكيف المعالج و50370 لتر من الوقود المهرب وحجز خلال العمليات 53 مركبة.

كما حجزت مفارز الجيش رشاش ثقيل من نوع FMDPوقاذف صاروخي من نوع RPG7 و رشاش ثقيل من عيار 12.7 ملم.

بندقية رشاشة من نوع PKT، واخرة من نوع RPK، 12 بندقية آلية من نوع كلاشنكوف ، وبندقية نصف آلية من نوع سيمينوف.

بندقية قناصة من نوع MAS-G3، مسدسان آليان، 3 بنادق صيد و10 ألغام تقليدية الصنع، 25 قنبلة مضادة للأفراد و5 قنابل يدوية و 1.8 كيلوغرام من مادة “TNT”.

120 قذيفة من مختلف العيارات، 10 قواذف هاون، 19811 رصاصة من مختلف العيارات و21 مخزن للذخيرة.

كما حجزن مفارز الجيش 3 نظارات ميدانية، 15 جهاز كشف عن المعادن، 95 مطرقة ضاغطة، 119 مولد كهربائي، وهاتفين نقلاين.