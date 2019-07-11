هذه حصيلة الجيش في مكافحة الإرهاب خلال السداسي الأول من 2019

تمكنت مفارز الجيس خلال السادسي الاول من سنة 2019 من تحييد 49 إرهابي و استرجاع 370 قطعة سلاح.

وفي حصيلة لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في الفترة من جانفي الى شهر جوزان من سنة 2019 نشرتها وزارة الدفاع الوكني في مجلة الجيش.

قضت مفارز الجيس على 6 إرهابيين و اوقفت 11 آخرين، وسلم 31 إرهابي لمصالح الجيش.

تم اكتشاف جثة ارهابي واحد، وتوقيف 96 عنصر دعم واسناد للجماعات الارهابية، توقيف 390 مهرب و2262 مهاجر غير شرعي، 438 تاجر مخدرات و 2295 منقب عن الذهب.

ودمرت مفارز الجيس خلال نفس الفترة 136 ملجأ ومخبأ للأسلحة، كما حجزت 374 كلغ من الكوكايين و18152 من الكيف المعالج و477687 لتر من الوقود، وتم حجز 505 عربة من مختلف الاصناف.

كما تم حجز 1228 صاروخ من مختلف العيارات و6 قواعد إطلاق الصواريخ و13 مفجرات و22 شريط ذخيرة و 82297 طلقة من مختلف الاعيرة، 170 مخزن ذخيرة و 8.2 كلغ من الديناميت و 5.2كلغ من المواد المتفجرة.

وتم حجز 71 بندقية آلية من نوع كلاشنكوف و 17 رشاش من مختلف الاصناف، 256 بندقية من مختلف الاصناف و5 قواذف للصواريخ و 21 مسدس و 80 لغم و 548 قنبلة تقليدية الصنع.

كما حجزت مفارز الجيش 266 جهاز كشف المعادن و1104 مطرقة ضاغطة و1629 مولد كهربائي.