هذه حصيلة الجيش في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة خلال شهر جويلية

قضت مفارز الجيش الوطني الشعبي على 5 ارهابيين واوقفت ارهابي واحد خلال شهر جويلية.

ونشرت وزارة الدفاع الوطني الحصيلـة العملياتية للجيش خلال الشهر الماضي في إطار مكافحة الإرهاب.

كما اوقفت مفارز الجيش 5 عناصر دعم للجماعات الارهابية وكشفت ودمرت 26 مخبأ للارهابيين والاسلحة، و39 قنبلة تقليدية الصنع.

وضبطت مفارز الجيش خلال شهر جويلية 5 كلاشنكوف، وبندقية تكرارية و4 مسدسات آلية وبندقيتي صيد،3 مخازن ذخيرة و1000 خرطوشة و4 بنادق يديوية.

وفي اطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف 77 تاجر مخدرات وضبط 57.29 قنطار من الكيف المعالج و314157 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 374 شخص ينشطون في التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب وضبط 209 مولد كهربائي و165 مطرقة ضغط و12 جهاز كشف عن المعادن.

وتم حجز 21 كيس من خليط الحجارة والذهب و18 قطعة ديناميت و4 امتار من الفتيل الصاعق و57 عربة من مختلف الاصناف وآلتين لتكسير الحجار وآلتين لصيد المرجان.

كما تم خلال الشهر الماضي احباط محاولة تهريب 78633 لتر من الوقود وضبط 39802 وحدة من مختلف المشروبات و1607640 وحدة من الالعاب النارية و262.7 قنطار من التبغ و54840 وحدة من السجائر و2048 وحدة من الادوية ومبلغ مالي قدر بـ2290000 د.ج و4 مناظر ميداينة.

https://www.facebook.com/mdn.gov.dz/videos/629968961268073/