هذه حصيلة الحرائق التي شبت اليوم بولاية تيبازة

قدمت مصالح مديرية الغابات لولاية تيبازة حصيلة أولية للحرائق التي شبت اليوم باقليم الولاية.

ونشبت اليوم الجمعة عدة حرائق بغابات ولاية تيبازة أخطرها كان بجبل شنوة و بمنطقة أوزاكو بالتحديد و هذا لقربه من الساكنة.

كما كان لمصالح حماية الغابات تدخل على مستوى كل حريق بهاته المناطق خاصة منطقة أحصام بسيدي غيلاس و كذا ثلاث حرائق بكل من بلديتي قوراية و مسلمون.

حيث جندت محافظة الغابات كل إمكانياتها البشرية و المتحركة لإخماد هاته الحرائق التي ساعدتها الرياح العاتية في الإنتشار.

والحرائق التي تم إخمادها، حريق غابة الساحل ببلدية لرهاط الحريق أتلف 0.5 هكتار.

حريق ببلدية سيدي اعمر غابة بن داود بدوار شرفي أتلف 0.8 هكتار.

حريق ببلدية الشعيبة غابة الدولة بوعزيز أتلف 0.4 هكتار.

حريق ببلدية الداموس غابة خواص لعائلة قبايلي بوادي حربيل أتلف 1.5 هكتار.

أما الحرائق التي لا تزال عملية الإخماد متواصلة الى غاية الأن هي حريق بلدية سيدي غيلاس بغابة بوشامة وحريق بلدية تيبازة غابة أوزاكو، وحريق بلدية مناصر غابة البيك الكبير.

حريق ببلدية سيدي غيلاس غابة الخواص بدوار إعلالن وحريق بلدية بني ميلك غابة خواص لعائلة غزال وحريق بلدية الناظور غابة الدولة بن عودة بالقرب من صور الرومان.