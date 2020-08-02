هذه حصيلة النشاطات الطبية والإستعجالية بالمستشفى الجامعي لوهران خلال الثلاثي الثاني

كشفت إدارة المركز الإستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران عن حصيلة نشاطاتها الطبية خلال الثلاثي الثاني لسنة 2020.

وجاء في بيان للمستشفى، أنه تم تسجيل 14 ألف و450 حالة إستشفاء، وأكثر من 47 ألف فحص إستعجالي و1190 عملية جراحية.

وأضاف البيان، أنه تم القيام 8668 فحص إستعجالي لمختلف الحالات المرضية لمرضى القلب و422 حالة استشفاء، وإجراء 28 عمليات جراحية.

أما الإستعجالات الجراحية للأعصاب فقد تم تسجيل 5059 فحص إستعجالي و 45 حالة إستشفاء وإجراء 68 عملية جراحية، أما إستعجالات الأورام السرطانية الطبية، فقد تم تسجيل 848 فحص إستعجالي و596 حالة إستشفاء، بينما إستعجالات جراحة الأطفال فقد تم تسجيل 2029 حالة إستشفاء، 3904 فحص إستعجالي وأجريت 165 عملية جراحية.