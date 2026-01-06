هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية جرّاء التقلبات الجوية خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة عدة تدخلات، إثر التقلبات الجوية التي شهدتها المناطق الشمالية للوطن. والمتمثلة في تساقط أمطار معتبرة وهبوب رياح قوية. مست ولايات على غرار الجزائر العاصمة، تيبازة، مستغانم، معسكر. البويرة وتيزي وزو.

ففي ولاية الجزائر العاصمة، تم تسجيل سقوط شجرة على سيارة بحي 504 مسكن ببلدية جسر قسنطينة، وسقوط شجرة أخرى على سيارة بحي وادي طرفة ببلدية درارية، إلى جانب سقوط عمود إشهاري. على خيوط كهربائية بشارع حسان بادي ببلدية الحراش، دون تسجيل أي خسائر بشرية. كما تم تسجيل انجراف جزئي للتربة ببلدية بولوغين، دون تسجيل أضرار بشرية.

أما في ولاية مستغانم، فقد تسببت الرياح القوية في سقوط عدة أغصان أشجار وخيوط كهربائية وسط مدينة مستغانم وبلدية مزغران. حيث تدخلت المصالح المختصة لإعادة الوضع إلى طبيعته.

وفي ولاية تيبازة، سُجل سقوط غصن شجرة على سيارة. بحي القارص ببلدية القليعة، دون تسجيل ضحايا.

وبخصوص حالة شبكة الطرقات، أفادت مصالح الحماية المدنية بتسجيل انقطاع في حركة المرور بعدة محاور، حيث تم غلق الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين بلديتي الحسين والمحمدية بولاية معسكر. على مستوى النقطة الكيلومترية 54، بسبب تراكم مياه الأمطار.

كما تم تسجيل انقطاع الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، نتيجة تراكم الثلوج بمنطقة أسول ببلدية آيت بومهدي بولاية تيزي وزو. إضافة إلى نفس الطريق على مستوى بلدية الأصنام بولاية البويرة، بذات المنطقة.

وتبقى وحدات الحماية المدنية في حالة تأهب دائم، داعية مستعملي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر، واحترام تعليمات السلامة، خاصة في ظل استمرار الاضطرابات الجوية.