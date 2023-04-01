هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال 48 ساعة

سجلت الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 28 مارس الى 01 أفريل 2023، 3968 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن. وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين. هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور. الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 276 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات.خلفت هذه الحوادث، وفاة 11 شخص وإصابة 382 اخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.

كما سجلت أثقل حصيلة بولاية باتنة بوفاة شخصين وإصابة 2 آخرين بجروح على إثر حادث اصطدام بين شاحنتين وسيارة سياحية. على مستوى الطريق الوطني رقم 87 ببلدية الشمرة.

للذكر فإن حصيلة حوادث المرور خلال 9 أيام الأولى لشهر رمضان، 1057 حادث مرور. خلف وفاة 29 شخص في مكان الحوادث وإصابة 1478 أخرين.

4 ضحايا بالغاز

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة لأجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 4 أشخاص. لهم بداية اختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون Co المنبعث من سخان الماء داخل مسكنهم. الكائن بحي محمد الناموس ببلدية سكيكدة. تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مستقرة إلى المؤسسة الإستشفائية المحلية.

للذكر كذلك، تدخلت عناصر الحماية المدنية لأجل إخماد 6 حرائق حضرية، صناعية مختلفة وحريق أشجار مثمرة. بكل من ولايات الجزائر 4 حرائق، خنشلة عين تموشنت. أدت هاته الحرائق إلى خسائر مقدرة باحتراق 375 شجرة مثمرة بولاية خنشلة. على اثر حريق أشجار مثمرة نشب بالمكان المسمى أولاد أوصيف ببلدية بوحمامة.