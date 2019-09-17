هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية لتبسة خلال 24 ساعة الأخيرة

تدخلت الحماية المدنية لتبسة، بسبب سوء الأحوال الجوية بعد تساقط الأمطار مساء أمس إلى غاية الواحدة صباحا من نهار اليوم.

وحسب بيان الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، فقد تم تسجيل تدخلات متفرقة تمثلت في إنقاذ عائلة عالقة داخل منزل مغمور بالمياه.

العائلة متكونة من 5 أشخاص أعمارهم 4 سنوات و 44 سنة.

كما تمكنت فرق التدخل من إنقاذ طفل موت محقق.

الطفل جرفته السيول والبالغ من العمر حوالي 10 سنوات، وهو أحد أفراد العائلة، على مستوى حي المدجنة القديمة ببكارية.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لكامل أفراد العائلة وتحويلهم الى استعجالات بكارية.

كما تم امتصاص مياه أمطار من داخل 40 منزلا، منها12 منزل على مستوى حي المرجة وحي المتقن، منسوب المياه قليل.

بالإضافة الى 7 منازل ومصلى على مستوى دوار اولاد مهنية بمرسط، 4 منازل على مستوى الطريق الاستراتيجي بتبسة.

كما تم امتصاص مياه الأمطار من داخل 9 منازل ومستودع على مستوى حي المرجة بتبسة، ومياه منزل حي الرياض بالحويجبات.

بالاضافى الى منزلين على مستوى حي شارع هواري بومدين بتبسة، ومنزل ريفي على مستوى دوار البراكة بالماء الأبيض.

كما تم امتصاص مياه صرف صحي داخل شقة بعمارة حي 414 سكن بتبسة.

وتم تسجيل انهيار جدار بمنزلين على مستوى حي لارموط، لم يتم تسجيل إصابات بشرية.

علما انه تمكن من العثور على صندوق صغير به نقود وحلي حسب تصريح صاحب الملك وتسليمه إياه.

كما تم امتصاص مياه من فناء منزل حي المرجة ومن سقف منزل حي تراب الزهراني بتبسة.

وتمكنت وحدات الحماية المدنية لتبسة من إخراج سيارة عالقة في الطريق وسط المياه بطريق قسنطينة.

كما تم إخراج شاحنة عالقة بالوحل على مستوى حي سكانسكا بتبسة، علما ان منسوب المياه بلغ 10 سم و70 سم.

وتم امتصاص مياه من داخل منزل ريفي بدوار البراكة بالماء الأبيض.

وتم انقاذ 48 نعجة و150 حزمة تبن و10 اكياس قمح وشعير كانت داخل الزريبة.