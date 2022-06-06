هذه حصيلة حوادث المرور خلال 24 ساعة
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 173 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور وقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مستوى عدة ولايات.
وفي هذا السيياق أشارت حصيلة لمصالح للحماية المدنية اليوم الاثنين، إلى أنّ وحدات الغطس التابعة لها، تدخلت لانتشال جثة امرأة غريقة تبلغ من العمر 20 سنة،
حيث لقيت حتفها على مستوى مجمع مائي على مستوى ضاحية مشتة الركنية بولاية باتنة.
من جهة أخرى، تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية للحماية المدنية من أجل إطفاء 27 حريقاً منها 3 حرائق غابات،
وحريق أعشاب و24 حريقاً للمحاصيل، أدت إلى خسائر زادت عن 36 هكتارا للغابات، 23 هكتارا في الأدغال، 16 هكتارا للقمح، 14 هكتارا للشعير، 835 حزمة قمح، 89 شجرة مثمرة، و25 نخلة.
كما انتهى بيان الحماية المدنية إلى أنّ تدخلها مكّن من السيطرة على هذه الحرائق، ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة،
حيث تمّ إنقاذ عشرات الهكتارات من المساحات الغابية والأشجار المثمرة.
طالع ايضا:
وفاة 11 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة
كما لقي 11 شخصا حتفهم و أصيب 357 أخرون في حوادث مرور، شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
و حسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية اليوم السبت، فقد تدخلت ذات المصالح من جهة أخرى خلال نفس الفترة
من أجل إخماد 6 حرائق حضرية ومختلفة بولايات الجزائر وقالمة و ميلة و تيميمون مع عدم تسجيل أي ضحايا بشرية.
كما تدخلت وحدات الغطس التابعة للحماية المدنية من أجل انتشال 3 اشخاص لقوا حتفهم غرقا، الأول (26 سنة).
وهذا على مستوى شاطئ غربوز الصغير ببلدية حجرة النص بشرشال والاثنين الآخرين (14 سنة و 80 سنة ) بمجمعات مائية بكل من ولايتي المدية ووهران .
بالمقابل وبولاية المدية انتشلت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة
شخصين توفيا داخل بئر متواجدة بالمكان المسمى منطقة الطراش ببلدية بعطة بدائرة العمايرية.
وفاة 20 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة
كما لقي 20 شخصا حتفهم وأصيب 419 أخرين، في حوادث مرور وقعت خلال 48 ساعة الاخيرة، بمناطق مختلفة من ولايات الوطن.
وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد سجلت وحدات الحماية خلال الفترة الممتدة
ما بين 26 الى 28 من الشهر الجاري 5047 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن.
وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 310 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات،
خلفت هذه الأخيرة 20 وفيات و إصابة 419 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.
حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل إسعافات الحماية.