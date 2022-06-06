هذه حصيلة حوادث المرور خلال 24 ساعة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 173 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور وقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مستوى عدة ولايات.

وفي هذا السيياق أشارت حصيلة لمصالح للحماية المدنية اليوم الاثنين، إلى أنّ وحدات الغطس التابعة لها، تدخلت لانتشال جثة امرأة غريقة تبلغ من العمر 20 سنة،

حيث لقيت حتفها على مستوى مجمع مائي على مستوى ضاحية مشتة الركنية بولاية باتنة.

من جهة أخرى، تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية للحماية المدنية من أجل إطفاء 27 حريقاً منها 3 حرائق غابات،

وحريق أعشاب و24 حريقاً للمحاصيل، أدت إلى خسائر زادت عن 36 هكتارا للغابات، 23 هكتارا في الأدغال، 16 هكتارا للقمح، 14 هكتارا للشعير، 835 حزمة قمح، 89 شجرة مثمرة، و25 نخلة.

كما انتهى بيان الحماية المدنية إلى أنّ تدخلها مكّن من السيطرة على هذه الحرائق، ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة،

حيث تمّ إنقاذ عشرات الهكتارات من المساحات الغابية والأشجار المثمرة.

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