هذه حصيلة عملية سحب وإيداع ملفات التصريح بالترشح في مجلس الأمة  

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم، عن الحصيلة إلى غاية اليوم لعملية سحب وإيداع ملفات التصريح بالترشح، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والمقررة يوم 9 مارس المقبل.

وكشفت الهيئة ذاتها أن عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة بلغت 359 استمارة، بينما عدد ملفات التصريح بالترشح المودعة وصلت 177 ملفاً.

كما أكدت السلطة في بيانها أن عدد ملفات التصريح بالترشح المقبولة هي 99 ملفا. منها 40 ملفا لمترشحين تحت رعاية 8 أحزاب سياسية، و59 ملفاً لمترشحين أحرار.

في حين أن عدد ملفات التصريح بالترشح المرفوضة بلغت 32 ملفاً، منها 18 بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقّعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب. و10 ملفات بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة. و4 ملفات بسبب الوضعية تجاه الإدارة الضريبية.

هذا، وبلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية 11 طعناً. تم رفض 9 منها وقبول استئنافين اثنين، مع وضع 46 ملفاً قيد الدراسة.