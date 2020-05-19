هذه حصيلة نشاطات المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر خلال شهر أفريل

تمكنت مصالح الأمن لولاية الجزائر في اطار مكافحة الجريمة المنظمة خلال شهر أفريل الفارط من معالجة 2109 قضية.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن مصالح الأمن قامت بتوقيف 2554 مشتبه فيه و تقديم 1184 شخص أمام الجهات القضائية في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات.

كما أوقفت 08 أشخاص متورطون في حمل الأسلحة البيضاء و1362 شخص متورط في مختلف القضايا من بينها القضايا المتعلقة بالمساس بالأشخاص حيث عالجت معالجة 365 قضية.

وأضاف البيان، أنه تمت معالجة 172 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات و6 قضايا متعلقة بالمساس بالممتلكات أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة.

كما عالجت ذات المصالح 500 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي بالإضافة و42 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالاضافة إلى24 جريمة معلوماتية.

وبخصوص قضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة تمت معالجة 05 قضايا تورط فيها 08 أشخاص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية أودع ثلاثة منهم الحبس المؤقت.

وعالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 1000 قضية تورط فيها 1184 شخص في إطار مكافحة المخدرات وتمكنت من حجز 3.149 كلغ من القنب الهندي وحجز 15129 قرص مهلوس.

كما حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر13.83 غرام من الكوكايين و148.42 غرام من الهيروين

و8 قارورات محلول مهلوس.

أما فيما يتعلق نشاطات الشرطة العامة والتنظيم فنظمت 304 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة وتنفيذ 124 قرارات غلق صادرة عن السلطات المختصة.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر 5591 مخالفة مرورية وسحب 1972 رخصة تسجيل 21 حادث مرور جسماني .

وتلقت مصالح الأمن 42269 مكالمة عبر الخط الأخضر 1548 وكذا خط النجدة 17 وتسجيل 1300 مكالمة خاصة بالرقم 104.