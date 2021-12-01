هذه حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني خلال 10 أيام

سجلت وحدات الدرك الوطني، وفاة 55 شخصاً و 164 جريحا في 101 حادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 نوفمبر من العام الجاري.

وفي حصيلة لها تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال نفس الفترة من حجز 101.042 قرصاً مهلوساً من مختلف الأنواع.

بالاضافة الى مبلغ مالي قدره 785.465 دج من عائدات المتاجرة بـهذه السموم، بالإضافة إلى توقيف 71شخصاً وحجز 25 وسيلة نقل.

كما حجزت 43.868 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام، مع حجز سبعة وسائل نقل وتوقيف سبعة أشخاص.

الى جانب ذالك تـمكنت وحدات الدرك الوطني، من حجز 64 قنطاراً من مادة التبغ و85.000 كيساً من نفس المادة. بالإضافة إلى حجز أربعة وسائل نقل وتوقيف خمسة أشخاص.

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