هذه حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني خلال 10 أيام
سجلت وحدات الدرك الوطني، وفاة 55 شخصاً و 164 جريحا في 101 حادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 نوفمبر من العام الجاري.
وفي حصيلة لها تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال نفس الفترة من حجز 101.042 قرصاً مهلوساً من مختلف الأنواع.
بالاضافة الى مبلغ مالي قدره 785.465 دج من عائدات المتاجرة بـهذه السموم، بالإضافة إلى توقيف 71شخصاً وحجز 25 وسيلة نقل.
كما حجزت 43.868 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام، مع حجز سبعة وسائل نقل وتوقيف سبعة أشخاص.
الى جانب ذالك تـمكنت وحدات الدرك الوطني، من حجز 64 قنطاراً من مادة التبغ و85.000 كيساً من نفس المادة. بالإضافة إلى حجز أربعة وسائل نقل وتوقيف خمسة أشخاص.
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درك بومرداس يفتح أبواب التوظيف بهذه الشروط
فتحت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في بومرداس أبوابها لإستقبال الشباب الراغبين في الإنخراط ضمن صفوف الدرك الوطني.
وجاء في بيان لذات المجموعة: “على الراغبين في الإنضمام إلى سلاح الدرك الوطني لفئة الرتباء المتعاقدين، أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
الجنسية الجزائرية، واللياقة البدنية الجيدة، والعزوبة، وتحقيق التجنيد مقبول، والقامة على الأقل 1.70 م.
كما يشترط أن يكون السن من 18 سنة على الأقل إلى 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية.
وبالنسبة للمستوى الدراسي، اشتطرطت المجموعة الإقليمية على الراغبين في الإنضمام لها المستوى الثانوي.
هذا ويتكون الملف الأولي للترشح من طلب خطي، وشهادة ميلاد رقم 12، وشهادة ميلاد الأب والأم.
بالإضافة إلى نسخة من الشهادة المدرسية، ومستخرج من السوابق العدلية، و شهادة الجنسية الجزائرية.
كما يجب تقديم شهادة العزوبة، و4 صور شمسية، وشهادة الإقامة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
وأوضح البيان، إن مدة التكوين تبلغ ستة أشهر على مستوى مراكز التدريب للدرك الوطني بعين مليلة في أم البواقي. وجيجل، وتقرت “ورقلة”، وجنين بورزق في النعامة.
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