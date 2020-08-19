هذه حصيلة وحدات الجيش خلال أسبوع

تمكنت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أوت الجاري، من توقيف عنصري دعم للإرهاب وكشف وتدمير 3 مخابئ و 9 قنابل تقليدية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية في وهران وبرج باجي مختار.

كما كشفت ودمّرت مفارز أخرى 3 مخابئ للجماعات الإرهابية و 7 قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بتاكسنة بولاية جيجل وقنبلتين في المدية والشلف.



وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، في عمليات منفصلة ببشار، 4 تجّار مخدرات وحجزت 11 قنطار و 24.5 كلغ من مادة “الكيف المعالج”.

فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات كانا على متن شاحنة محمّلة بخمسة قناطير و 8 كيلوغرامات من “الكيف المعالج” في غرداية.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك وحرس الحدود بالتنسيق مع مصالح الأمن في تلمسان والنعامة وغليزان والبليدة، 22 تاجر مخدرات وحجزت 3 قناطير و 14 كلغ “كيف معالج”.

بالإضافة إلى تم توقيف 6 أشخاص وحجز 10617 قرص مهلوس في كل من الوادي وسطيف وسوق أهراس ووهران.

وتمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف، من توقيف 120 شخص وحجز 7 شاحنات و 12 مركبة رباعية الدفع و 6 دراجات نارية.

بالإضافة إلى حجز 90 مولّدا كهربائيا و 55 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن و30 قطعة من مادة الديناميت و 184 كيس من خليط الذهب والحجارة ومعدات أخرى مختلفة تستعمل في التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم حجز 56.5 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وتوقيف شخصين كانا على متن شاحنة مُحمّلة بـ 9896 وحدة من الألعاب النارية ببرج بوعريريج.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني بأنه تمّ حجز كميات ضخمة من الوقود الموجه للتهريب تُقدر بـ 70664 لتر في تبسة وسوق أهراس والطارف وتندوف وبرج باجي مختار.

هذا وتمكّن حرّاس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 379 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران وتلمسان والشلف وسكيكدة وعنابة والطارف.

كما تم توقيف 62 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في تلمسان وإن أميناس وإن صالح.

معين تيت