هذه حقيقة أسعار سيارات “رونو” الجديدة

فنّدت شركة “رونو” الجزائر، خبر إطلاق عروض لسلسلة من السيارات الجديدة التي سيتم بيعها بعد تركيبها بالمصنع.

وأضافت شركة رونو الجزائر “للنهار”، أن العروض والإعلانات المنشورة في الموقع الرسمي قديمة تعود لسنة 2019.

وأشارت الشركة، إلى أن أسعار السيارات التي تم نشرها لا أساس لها من الصحة.

وكشفت ذات المؤسسة، أن أجزاء السيارات skd العالقة بالموانئ لن يتم تسويقها، لأنها عبارة عن طلبيات محجوزة من طرف الزبائن.

للإشارة، فقد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أن شركة رونو ستطلق عروض لسيارات جديدة وبأسعار معقولة.

وتم نشر أسعار سيارة “رونو سامبول” بـ 1639000 دينار، و”رونو كليو 4″ بـ 2149000 دينار.