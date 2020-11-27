هذه حقيقة إصابة الحكم الجزائري بفيروس كورونا قبل نهائي القرن

تداول موقع سكاي نيوز خبر إصابة الحكم الجزائري مصطفى غربال بفيروس كورونا قبل نهائي القرن الذي سيجمع الأهلي والزمالك المصريين.

ونقل موقع “سكاي نيوز” تصريحات الحكم المصري سمير عثمان الذي كشف عن إصابة الحكم الجزائري مصطفى غربال بفيروس كورونا في وقت سابق أثناء تواجده في القاهرة.

وقال: “مصطفى غربال لم يقد مباراة منذ 8 أشهر تقريبا منذ مباراة الزمالك ضد الترجي التي خسرها الفريق المصري بهدف نظيف”.

وأضاف: “مصطفى غربال متواجد بالقاهرة منذ 40 يوما، وشارك في معسكر الحكام الافارقة الذي أقيم قبل فترة”.

هذا وكانت صحيفة “اليوم السابع” المصرية قد أكدت أن مصطفى غربال قد تعافى من فيروس كورونا وأنه جاهز لإدارة نهائي القرن بين فريقي الأهلي والزمالك.