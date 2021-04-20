هذه حقيقة إصابة الفنانة كريمة الصغيرة بفيروس كورونا

فن وثقافة
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هذه حقيقة إصابة الفنانة كريمة الصغيرة بفيروس كورونا
بقلم زهيدة.ث

نفت الفنانة كريمة الصغيرة إصابتها بفيروس كورونا بعد إنتشار الخبر في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي وبين زملاءها.

وقالت كريمة في إتصال بـ”النهار أون لاين”، أنها لا تعاني من أي فيروس، وهذا الخبر لا أساس له من الصحة.
وأضافت، أنه “مباشرة بعد نشري لآخر صورة جمعتني بالراحلة نعيمة، إنتشر خبر إصابتي بفيروس كورونا..لا أدري من أين جاؤوا بهذا الخبر…”
وتابعت:”هاتفي لم يتوقف.. صحيح منذ 10 أيام إلتقيت الزميلة الراحلة نعيمة في عرس أحد الأصدقاء، لكنها لم تكن مصابة.”
وأضافت: “نعيمة، الله يرحمها، أصيبت بالفيروس بعد تنقلها إلى قسنطينة منذ أيام، وحتى الشخص الذي كان معها، أصيب..”
وأكدت الفنانة كريمة خلال حديثها عن الفنانة الراحلة نعيمة عبابسة أنها كانت تشعر بقرب نهايتها.
وقالت لها:”..الحمد الله عشت كي السلطانة..سافرت..أكلت..لبست..عشت بالطول والعرض…الحمد الله..خلاص..”


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