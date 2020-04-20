هذه حقيقة إصابة بعض السجناء بفيروس كورونا

فند وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، لكحل فتحي، ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص منشور مغلوط يدعي فيه صاحبه كذبا اصابة بعض السجناء بفيروس كورونا.

وقال في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم، إن هذه الواقعة كانت محل تحريات معمقة اذ تم الاستعانة بالهيئة الوطنية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

ومكن هذا في ظرف وجيز من تحديد هوية الشخص صاحب صفحة الفيسبوك الذي قام بنشر هذه الاشاعة.

على اثر هذه المعطيات الاولية، تم اسداء تعليمات الى فرق البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر لتوقيف أي شخص له علاقة بالقضية.

ومكنت التحريات من التوقف على معلومات تفيد بأن مستعمل حساب الفيسبوك والذي قام بالترويج لهذه الشائعة، وهي امراة، تعتبر أحد أقرباء هؤلاء السجناء، وتقطن بولاية من ولايات الجنوب الشرقي.

وأضاف وكيل الجمهورية “المعنية قامت بنشر معلومات مغلوطة مفبركة وأخبار غير حقيقية، كانت تهدف من وراء ذلك التأثير سلبا على المنظومة العقابية في بلادنا، ظنا منها أن ذلك سيؤدي الى اطلاق سراح شقيقها المسجون بإحدى المؤسسات العقابية، ويقضي مدة عقوبتها 10 سنوات”.

وأفاد وكيل الجمهورية ان التحريات انطلقت بتاريخ 5 أفريل، وانتهت بتحديد هوية صاحب صفحة الفيسبوك وتوقيفها وتقديمها امام المحكمة اليوم.

وتمت احالة المتهمة، اليوم الاثنين، امام قاضي الجنح، بموجب إجراءات المثول الفوري، لتحاكم بتهم اهانة هيئة نظامية، الاضرار بالمصلحة الوطنية.