هذه حقيقة إنفصال دنيا سمير غانم ورامي رضوان

إنتشرت خلال الأيام الأخيرة، بعض الشائعات، التي تؤكد انفصال الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، عن زوجها الإعلامي رامي رضوان بعد 12 سنة زواج.

والتزم الثنائي الصمت لاسيما وأن الثنائي اعتاد إحاطة حياتهما الأسرية بالسرية التامة. إلا أنه في النهاية اضطر رامي رضوان لتوضيح الحقيقة والرد على هذه الشائعات.

وكشف الإعلامي رامي رضوان حقيقه انفصاله عن زوجته دنيا سمير غانم من خلال منشور عبر حسابه بموقع انستغرام قال فيه: “جمهورنا الحبيب. لا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة تلهث والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب. مشفق ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة”.

وكانت دنيا سمير غانم، قد تحدثت عن زوجها رامي رضوان خلال ظهورها في “Big Time Podcast” مع الإعلامي عمرو أديب.

حيث أكدت أنها تهتم بزوجها وبتفاصيل حياته وعمله، وأنها تحرص طوال الوقت على إنهاء الخلاف بينهما وقت حدوثه على الفور. ولا تفضل أن تسيطر طاقة الخلاف على المنزل، خاصة في ظل وجود طفلة صغيرة.

هذا وتنتظر دنيا سمير غانم طرح فيلمها الجديد “روكي الغلابة” في دور السينما يوم 30 جويلية المقبل للمنافسة في موسم صيف 2025.

وخاضت دنيا سمير غانم، منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل “عايشة الدور”، والذي عرف نجاحا كبيرا.