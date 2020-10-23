هذه حقيقة الإصابة التي يعاني منها بن رحمة

كشف الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، حقيقة الإصابة التي يعاني منها، والتي عطلت توقيعه مع واست هام

وصرّح صاحب المُراوغات السحرية لقناة “تيلي فوت” الفرنسية قائلا :”لا يوجد أدنى إشكال، أنا في صحة جيدة بنسبة 100%”.

وواصل :”تأخر إعلان الصفقة، كان بسبب تفاصيل لا علاقة لها بالفحص الطبي، وواست هام كان يريدني في صفوفه لتنجح الصفقة”.

وختم :”أنا مُرتاح كثيرا لتواجدي هنا، وهذا رغم الوقت الطويل الذي إستغرقته إدارة واست هام للتوصل لإتفاق مع برينتفورد”.

يُشار بأن الجناح الطائر، إلتحق بصفوف “الهامرز” بعقد إعارة لمدة عام واحد، مع إلزامية الشراء فيما بعد صيف 2021.