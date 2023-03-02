هذه حقيقة “الحقيبة المشبوهة” في باتنة

نشرت مصالح امن ولاية لاتنة بيانا توضيحيا بخصوص حادثة مايسمى بـ “الحقيبة المشبوهة” التي أثارت جدلا واسعا وسط سكان المدينة.

واوضحت ذات المصالح في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك “على إثـر ما تم تداوله عبر عديد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اكتشاف حقيبة سوداء مرمية على الطريق العام محل شبهة أين تم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية من قبل مصالح أمن دائرة بريكة رفقة الشركاء الأمنيين.”

وتابعت ذات المصالح انه وبعد التحقيق الذبي أفض إلى ان الحقيبة ملكيتها تعود إلى طالبة بجامعة باتنة 1 وتبلغ من العمر 19 سنة. وكانت قد نستها أثناء نزولها من الحافلة التي كانت تقلها والتي تحوي على أغراض خاصة بها.