هذه حقيقة الشاب الذي تجرد من ملابسه احتجاجا على سحب رخصة سياقته

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لشخص نزع كامل ثيابه بعدما سحب منه رخصة السياقة بالعاصمة.

وحسبما علمه موقع “النهار أونلاين”، فإن المعني المسمى “م.ح” البالغ من العمر 53 عاما، والقاطن بالعاصمة.

يعمل كسائق أجرة غير شرعي “كلونديستان” بمحطة الخروبة بسيارة من نوع “شيفروليه أفيو” ملك لزوجته.

حيثيات الواقعة، حسب ذات المصادر، تعود إلى الساعة السابعة صباحا، عندما دخل المعني في شجار مع 4 ركاب كان يقلهم،

قبل أن يدخل في شجار مع عناصر الشرطة الذين تدخلوا لفض النزاع،

حيث قام المعني بالصعود على سقف السيارة والتجرد من ملابسه في مشهد منافي للأخلاق.

ويتواجد المعني في حالة توقيف قيد النظر من طرف مصالح الأمن، ومن المنتظر أن يتم تقديمه لاحقا أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي،

عن تهم إهانة وسب موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بالأخلاق العامة، والنقل غير الشرعي بالأجرة.