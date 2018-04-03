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هذه حقيقة العلاقة بين زطشي وماجر!!

الرياضة
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هذه حقيقة العلاقة بين زطشي وماجر!!
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الناخب الوطني، رابح ماجر حقيقة العلاقة التي تجمعه برئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي مؤكدا بأنها “متينة”.

وتحدث قائلا :”كل مايُشاع بخصوص علاقتنا المُتوترة لا أساس له من الصحة، والأجواء مع رئيس الفاف طيبة، ولاتسمعوا للأكاذيب المُنتشرة”.

وواصل :”أريد أن أستغل ظهوري في التلفزيون الجزائري لأشكر الإتحاد والمكتب الفيدرالي على الدعم الكبير الذي يُقدمونه لي وهذا يُشجعني”

وأردف :”لا أنسى أيضا وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي الذي يقف وراءنا والجميع يريد إستقرار المنتخب الوطني والفاف”.

وختم بالإشارة أيضا لوجود علاقة ممتازة بينه وبين المُدير الفني الوطني، رابح سعدان وذراعه الأيمن، بوعلام شارف.

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