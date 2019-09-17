هذه حقيقة بث محاكمة لويزة حنون.. بشير طرطاق وتوفيق مدين

رد اليوم وزير الاتصال، حسان رابحي، على الأخبار التي مفادها بث محاكمة لويزة حنون و بشير طرطاق وتوفيق مدين.

ورد رابحي أن الهدف ليس البث بحد ذاته، وإنما ضمان محاكمة عادلة ومنصفة في جميع القضايا أو تلك المرتبطة بالفساد.

كما أضاف في ذات السياق أن كل ما يتعلق بالعدالة هو من اختصاصها وحدها.

وأشار الوزير الى أن الدولة عازمة على مكافحة الفساد و كل الذين ساهموا في جر البلاد الى هذا الوضع الصعب.

وقال الناطق الرسمي للحكومة أن العدالة أكدت استقلاليتها في اتخاذ قراراتها من خلال العودة فقط الى نصوص القوانين.