هذه حقيقة بعث “لوكا زيدان” إشارات لتمثيل الخضر!

إنتشرت في الساعات القليلة الماضية العديد من “الأخبار” المؤكدة لإرسال “لوكا زيدان” إشارات قوية، من أجل تمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

ونقلت العديد من المواقع صورا لإبن أسطورة المنتخب الفرنسي في تطبيق “إنستغرام”، وهو يضع “هاشتاغ” بإسم الجزائر، حسب وجهة نظرها.

ونُشير من جهتنا بأن كل ما نُشر بشأن خريج مدرسة “ريال مدريد” لا يتجاوز محض الإشاعة، وسوء الفهم للغة الإسبانية.

ونلفت النظر بأن كلمة “alegria” تعني الفرحة والسعادة، في حين أن البعض أولها على أنها إشارة لـ”الفاف”.

يُذكر بأن الحديث كثر عن إمكانية إلتحاق صاحب الـ21 عاما بمحاربي الصحراء، من أجل خلافة “رايس وهاب مبولحي” في المُستقبل.