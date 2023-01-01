هذه حقيقة تساقط الثلوج على الكعبة المشرفة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو أظهر تساقط كثيف للثلوج على الحرم المكي والكعبة المشرفة.

وأظهرت مقاطع الفيديو، المعتمرين حول الكعبة وهم يوثقون هذا الحدث النادر وغير المسبوق، بكاميرات هواتفهم النقالة، وكانوا فرحين بشدة بهذا المشهد النادر في هذه البقعة المباركة.

كما أظهر الفيديو أيضا، أرضية الحرم المكي والكعبة بردائها الأسود الشهير، وهما تكتسيان حلة بيضاء إثر التساقط الكثيف للثلوج.

ومباشرة بعد انتشار هذا الفيديو على نطاق واسع وتناوله في بعض وسائل الإعلام، أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة بيانا فندت فيه صحة الفيديو المتداول.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على تويتر نقلًا عن الأرصاد السعودية، إن الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية.