هذه حقيقة تسبب طفل صيني في تعطل خدمات “فيسبوك” “واتساب” و”إنستغرام”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا يزعم تسبب “هاكر صيني عمره 13 عاما. في تعطيل خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

ولم يرد لحد الساعة خبر يشير إلى صحة ما تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، حوالي الرابعة مساء. وأقرت فيسبوك بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتها. لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول طبيعة المشكلة أو عدد الأشخاص الذين تأثروا بالانقطاع.

وأعلنت شركة فيسبوك في ساعة نهار اليوم الثلاثاء، عودة جميع منصاتها للتواصل الاجتماعي للعمل بشكل طبيعي.

وقال مهندسو الشركة التقنيين في تغريدة على موقع “تويتر”. “إلى المجتمع الضخم من الناس والشركات في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون”.

وأضافوا “لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا، ويسعدنا الإبلاغ عن عودتها للعمل عبر الإنترنت الآن. شكرا لك على تحملك معنا”.

كما اعتذر الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، عن العطل الذي لحق بتطبيقات “فيسبوك، واتساب، إنستغرام” دام لحوالي 7 ساعات.

وقال مارك زوكربيرغ، “عادت منصات “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام” للعمل من جديد”