هذه حقيقة تواجد “جمال بن اسماعيل” بمقر الأمن قبل قتله وحرقه

قال مراقب الشرطة محمد شاقور مدير الشرطة القضائية، أن الضحية “جمال بن اسماعيل”، كان متواجدا بمنطقة الأربعاء ناث ايراثن رفقة شخصين آخرين على متن مركبة سياحية.

وأضاف مدير الشرطة القضائية خلال تندوة صحافية، أن الشاب جمال عند علمه أنه محل شبهة من طرف بعض المواطنين باتهامه بقيامه باضرام النيران. تقرب من دورية للشرطة المتواجدين بعين المكان. التي اقتادته بدورها إلى مقر أمن الدائرة . غير أنهم بمجرد الوصول وجدوا مقر أمن الدائرة محاصرا من قبل حشد من المواطنين في حالة هستيريا لم تسمح لهم بالدخول إلى المقر

حوكشف في ذات السياق، أنه تم إلقاء القبض على 36 شخصا مشتبه فيهم من بينهم 3 نساء والمرأة التي كانت تنادي وتحرض على ذبح الضحية. بالإضافة إلى الشخص الذي طعن الضحية بالسكين . وكذا الأشخاص الذين قاموا بحرق الضحية والتنكيل بجثته. مضيفا أن بعض الاشخاص قاموا بالفرار. غير أنه تم إلقاء القبض على الشخص الذي طعن الضحية وهو يحاول الفرار الى المغرب