هذه حقيقة رؤوس الذبيحة التي وجدت اليوم بالقرب من سوق المواشي بالبيض

تبين رسميا أن رؤوس الذبيحة التي وجدت اليوم الخميس بالقرب من السوق الأسبوعية بالبيض أنها تعود لخيول.

حيث أكدت مصادر أمنية للنهار أنه تم تسخير المصالح البيطرية بالولاية لمعاينة هذه الرؤوس والتحقيق في ماهيتها والتي أكدت بدورها أنها تعود لخيول مذبوحة

فيما أضافت ذات المصادر أن مصالح التجارة والبيطرة بالبيض ستقوم بحملات مراقبة للمحلات ومعرفة نقاط بيع هذه اللحوم لأجل متابعة أصحابها بالإجراءات القانونية اللازمة خصوصا وأن هذا النشاط يمر بتراخيص قانونية معمول بها تسمح بمزاولته

هذا وكانت هذه الرؤوس التي عثر عليها اليوم أثارت جدلا واستهجان لدى الساكنة بالبيض بعد تداولها على نطاق واسع أنها تعود “لرؤوس حمير” خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي