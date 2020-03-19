هذه حقيقة رفض المسافرين القادمين بباخرة من مرسيليا الخضوع للحجر الصحي بوهران

أوضحت ولاية وهران، اليوم الخميس، أن المسافرين القادمين في باخرة الجزائر2، من مرسيليا، والمقدر عددهم 646 مسافرا، رفضوا حقيقة النزول في البداية.

وجاء بيان تبعا للمعلومات الواردة اليوم في عدد من اليوميات الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، المتضمنة معلومات حول رفض المسافرين القادمين من مدينة مرسيليا على متن باخرة الجزائر 2، النزول.

وأضاف البيان “ولاية وهران تفند هذه المعلومات، وتوضح بأن المسافرين القادمين على متن هذه الباخرة والمقدر عددهم 646 مسافرا، قد رفضوا حقيقة النزول من الباخرة في البداية”.

وأوضح البيان أنه بعد ساعة من رسو الباخرة بميناء وهران، شرع المسافرون في النزول والتوجه إلى مركب الأندلسيات، بحضور السلطات المحلية، واستمر ذلك إلى غاية نزول كل المسافرين، حيث تم توجيههم عبر دفعات في ظروف عادية.

أما بخصوص عدم توفر ظروف التكفل بالمواطنين على مستوى المركب السياحي الأندلسيات، فأعلمت ولاية وهران أن هذا المركب قد هيأ لاستقبال هؤلاء المواطنين، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع إدارة المركب، التي وضعت كل الإمكانيات من اجل التكفل بهم طيلة فترة الحجر الصحي.

وبالموازاة مع ذلك، فقد تم وضع فريق طبي متخصص على مستوى المركب، مع كل التجهيزات اللازمة من أجل التكفل الأمثل بالمواطنين، إلى غاية انتهاء فترة الحجر الصحي.