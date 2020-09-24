هذه حقيقة رمي “السردين” في عرض البحر بمستغانم

أصدرت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية مستغانم، بيانا توضيحيا حول حادثة رمي سفينة صيد كمية من السردين في عرض البحر بذات الولاية.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لسفينة صيد السردين بولاية مستغانم و هي تقوم برمي كمية من السردين في عرض البحر.

وفي السياق ذاته، أوضحت المديرية أن هذه العملية جاءت بناء على المخالفة المثمثلة في اصطياد السردين التي لم تبلغ الحجم التجاري المحدد قانونا و أنها غير قابلة للتسويق.

وواصلت:”فلذلك تم إرجاعه إلى وسطه الطبيعي في عرض البحر بعد ما تمت معاينة الكمية المصطادة و يترتب على مرتكب هذه المخالفة المتابعة القضائية من الجهات المختصة.”