هذه حقيقة زواج أنغام مُجددا

انتشرت خلال الساعات الأخيرة العديد من الأخبار حول زواج الفنانة المصرية أنغام مُجددا، من مسؤول خليجي في حفل زفاف صغير.

ونفى مصدر مقرب من أنغام الأخبار المتداولة، مُشيرًا إلى أنها لا تتطلع لمثل هذه الأقاويل. مشددا على أن ما يتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة.

وقال المصدر: “أخلاق أنغام الراقية تجعلها تلتزم الصمت، حتى لو الظروف اضطرتها تدخل في خصومة مع أي شخص أو جهة. فأخلاقها تواكب رقيها الفني”.

ومن جهتها، نشرت أنغام عبر حسابها في “إنستغرام” وشاركت متابعيها عدة صور لها بإطلالة بيضاء.

وارتدت الفنانة فستانًا أبيض قصيرا من دار الأزياء الفرنسية ساندرو باريس Sandro Paris.