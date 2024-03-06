هذه حقيقة زواج رونالدو وجورجينا!

تصدر خبر زواج نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وتم تداول الخبر، بعد مشاركة جورجينا بطاقة دعوة مرفقة بإسمها، وتاريخ يوم أمس الثلاثاء 5 مارس.

ورغم أن جورجينا اكتفت بمشاركة بطاقة الدعوة، دون الكشف عن استعدادها للزواج أو تنشر لمحات من تجهيزاتها للحفل، إلَّا أن الكثيرين أكَّدوا استعدادها للارتباط رسميًّا برونالدو.

لكن الحقيقة كانت عكس ذلك، إذ اتضح أن بطاقة الدعوة بمثابة تشويق لمتابعيها عن تواجدها في الحدث الأبرز في الرياض، الخاص بدار المجوهرات الإيطالية “روبيرتو كوين”.

وشاركت جورجينا سلسلة صور تستعرض فيها إطلالتها الأنيقة، كما تواجد في الحدث العديد من مشهورات السوشال ميديا، أبرزهن نهى نبيل، ومرمر، والفنانة المصرية درة.

ومن جهة أخرى، أعلنت جورجينا تواجدها في حفل تدشين عطر “لادور بخور” من العلامة التجارية السعودية “لافيرن”.

والتقطت جورجينا، التي اختيرت الوجه الإعلاني للعلامة السعودية، صورا رفقة الأميرة أضواء بنت فهد آل سعود. وعدد كبير من المشاهير والشخصيات البارزة.